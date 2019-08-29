السيسي ونظيره الأوغندي يبحثان مكافحة الإرهاب وأوضاع أفريقيا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أشاد خلال اللقاء بالدور الحيوي للرئيس موسيفيني كأحد القيادات الحكيمة في أفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، موكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز العلاقات على الأصعدة كافة.

من جانبه، أكد موسيفيني عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في المجالات كافة، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ومشيدا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في أوغندا ومساهمتها في جهود التنمية، فضلا عن الإعراب عن التقدير لما تقدمه مصر لبلاده من دعم فني في مجال بناء القدرات على مدار السنوات الماضية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل دفع العلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الأفريقية، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، إذ تمّ الترحيب بتوافق الرؤي القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية، والتوافق بشأن أهمية تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنية التحتية.

كما تناولت المباحثات ملف مياه النيل، إذ تمّ التوافق على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، على نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.