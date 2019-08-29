قال مسئول الخطوط الجوية التركية بالأقصر، إن الشركة بصدد تسيير أربع رحلات طيران أسبوعياً من مدينة إسطنبول إلى مطار الأقصر الدولى، اعتباراً من 23 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء فريق الخطوط الجوية التركية من مراجعة جميع الإجراءات الخاصة ببدء تسيير الرحلات.

شركة سياحة: رسالة للعالم تعكس استقرار الأوضاع فى مصر

وأكد ثروت عجمى، مدير شركة سياحية، لـ«الوطن»، أن الشركة ستدشن احتفالاً ضخماً بهذه المناسبة، بحضور ممثلين لقطاع السياحة فى مدينة الأقصر، لافتاً إلى أن الرحلات الأربع ستسهم فى تحقيق مزيد من الانتعاش السياحى للمحافظة، وإعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة الثقافية فى محافظتى الأقصر وأسوان.

وأضاف محمد عبدالحميد، صاحب شركة سياحة، أن عودة الطيران التركى وقبله طيران بعض الدول الأوروبية بمثابة مكسب كبير للقطاع السياحى فى مصر، وليس فى الأقصر فقط، مشيراً إلى أنها رسائل إيجابية للخارج تعكس استقرار مصر وعودة الأوضاع لطبيعتها، حيث تعتبر الأقصر قبلة للسائحين ومحط أنظارهم فى العالم، لافتاً إلى أن الموسم السياحى الحالى الأفضل منذ 2011، كما أن الموسم المقبل سيكون أفضل، بعد قرار عودة «أوبرا عايدة»، التى ستكون بمثابة نقطة انطلاقة لعودة الأقصر للاهتمام بالفعاليات الثقافية الضخمة التى تجذب السائحين.

كانت الخطوط الجوية التركية أعلنت، قبل عام، عن تشغيل خمس رحلات طيران تركية أسبوعية، من مدينة إسطنبول، إلى مطار الأقصر الدولى، وجرى تأجيل القرار إلى أن أعلنت الشركة عن إطلاق أولى الرحلات فى 23 سبتمبر المقبل.