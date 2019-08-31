أرجأت محكمة سودانية، اليوم، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع شهود الإثبات وإفادة من البشير نفسه.

وبعد فراغ المحكمة من سماع شهود الإثبات، وجهت للرئيس المعزول تهما بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي، حسبما ذكرت وكالة انباء "الشرق الأوسط".

ووجهت محكمة في الخرطوم، إلى البشير تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة، وقال قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن: "اتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351.770 دولار و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسة "فرانس برس".

وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" بضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته للنقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.