قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله كّتب الهجرة على كل الأنبياء، ما من نبي إلا وكتب الله عليه الهجرة، والأمر لم يكن خاص فقط بالنبي محمد عليه السلام، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف الجندي، أن الحركة قرينة الأنبياء من أجل الدعوة ونشر الفكر، لابد من الهجرة بعض الأحيان لإقامة الدين، موضحًا أن النبي آدم هاجر أيضًا حيث كان في الجنة وخرج منها.

من ناحية أخرى، حذر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من ما أسماه "ذنوب التوريطة" التي يندم صاحبها بعد وفاة من أجرم في حقه، مضيفًا: "نفسي أعرف رد فعل أبو لهب وزوجته وكل أعداء الإسلام الذين حاربوا النبي، لما يعرفوا إن ده حبيب الله".

وواصل: "لازم الناس تاخد بالها في تعاملاتها مع والديها، لو حد منهم مات وانت عاق هتعمل إيه، لا يوجد أمامك إلا الله، تطلب منه العفو، كذلك الناس اللي عمالة تسب علماء الأمة الآن هيعرفوا قيمتهم لما يموتوا، هيندموا على إجرامهم، زى ما ناس كتير عرفت قيمة الشيخ الشعراوي وعطية صقر وغيرهم بعد وفاتهم".