تحدث الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، عن التاريخ الهجري موضحا أن صحابة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يهتموا بالتاريخ وكان علما غير معروف عند العرب "كانوا بيقولوا عام الرمادة أو عام الفيل"، مضيفا أن التاريخ الفرعوني هو من صنع حضارة العالم: "أرقى وأكبر ناس إيمانا كانوا الفراعنة مثل الأتقياء والأولياء"، بحسب تعبيره.

وأضاف "الجندي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن فخر مصر هو التاريخ الفرعوني وهو فخر الحضارة العالمية لكونهم الأرقى والأنظف والأتقى، والتاريخ الفرعوني يثير الفخر ويجب أن نشير إليه بكل إعجاب.

وأكد الداعية الإسلامي أن هجرة الرسول للمدينة المنورة كانت لإجراء تكوين دولة ومجتمع وأمة، وفيها يظهر بأن أقدس شيء هو الوطن ومجتمع آمن وإخاء ديني، مشيرا إلى أن هجرة الحبشة الأولى كانت لأحضان المسيحيين وهو ما يؤكد أن الإسلام وجد لإظهار الإخاء بين الأديان، وليس للتصادم أو المعاداة.