بعد إصابته بالسرطان.. زكي فطين يكشف عن أعماله القادمة مع أحمد السقا

قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إنه سيبدأ بعد أسبوع من الآن تحضير فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا وإخراج أحمد نادر بلال، حيث ذكر إنه سعيد للغاية من إقدامه مرة أخرى على التمثيل بعد إصابته بالسرطان، كما أنه سعيد بالعمل مع أحمد نادر بلال الذي عمله مع في بعض الأعمال قبل ذلك.

وأضاف عبد الوهاب، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E": "أنا حابب إني اشتغل تاني، أكيد ده كويس بالنسبالي".

وعن والدته ليلى مراد، قال إنها لم تكن موفقة في أيًا من زيحاتها، كما أنها كانت دائمة الحزن حيث إن شقيقها إبراهيم كان قريبًا جدًا منها وتوفي في صغره، وهذا سبب لها تّعب نفسي، موضحًا أنه بالرغم من أن والدته ووالده كانوا منفصلين قبل موته إلا أنه كان عائدًا من بيروت وقامت والدته بتحضير غرفته الخاصة ولكنه توفي قبل مجيئه.

وتابع: "خالي منير كانت أمي بتسعد جدا لوجوده، وتوفي بسرعة، ما سبب لها أيضًا حزن كثير".