بدأت جامعة الإسكندرية اليوم السبت أعمال هدم مبنى كلية العلوم بطريق الحرية، وذلك بعدما شهد المبنى تدهور حالته الإنشائية وخطورته الداهمة على الطلاب.

كانت جامعة الإسكندرية قررت هدم وإعادة بناء مبنى كلية العلوم بعد موافقة وزارة التخطيط على تقديم التمويل اللازم اعتبارا من العام المالي 2019/ 2020.

وأخلت الجامعة، مطلع العام الجاري، مبنى الكلية الآيل للسقوط، والذي أنشئ عام 1942، ونقلت الدراسة إلى مقارٍ أخرى بـ"محرم بك" و"الشاطبي".

من جانبه أجرى الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، جولة تفقدية اليوم للاطمئنان على أن أعمال الهدم تجرى طبقًا للقواعد الهندسية والإجراءات العلمية، كما القائمين بأعمال الهدم، بضرورة مراعاة الأصول الهندسية خلال أعمال الهدم، حفاظًا على المباني المجاورة والطلاب.