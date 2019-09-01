"الإسكندرية" تحتفل بالعام الهجري الجديد في مسجد المرسي أبو العباس

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء السبت، احتفالية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، وذلك في مسجد العارف بالله سيدى أبي العباس المرسي، بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهنأ محافظ الإسكندرية، خلال كمته بالاحتفالية، رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، وعدد من قيادات الأوقاف والأزهر، وبعض القيادات التنفيذية.