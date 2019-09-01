وافق المجلس الأعلى للجامعات علي تطبيق البرنامج المكثف للتمريض accelerated program بكلية التمريض جامعة بدر بالقاهرة BUC، كأول كلية خاصه تفعل البرنامج المطبّق حاليا في كليات التمريض بالجامعات الحكومية فقط.

وصرح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر بأنّ جامعة بدر بالقاهرة فتحت باب التسجيل حاليا للبرنامج المكثف للتمريض للعام الدراسي القبل، أمام الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الأنظمة التعليمية غير التمريضية لمنحهم درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية.

وقال كمال إنّ البرنامج المكثف للتمريض تأخذ به الدول المتقدمة كأحد برامج التمريض المبتكرة، لتخريج ممرضين مؤهلين لتطوير مهنة التمريض من تخصصات علمية مختلفة، وتأخذ به مصر وتتوسع فيه حاليا حلا لمشكلة النقص في إعداد الممرضين، وكأحد الوسائل لتطوير مهنة التمريض.

ويعد البرنامج أحد الأفكار المتطورة في تغيير المسار بالنسبة لخريجي الأنظمة التعليمية غير التمريضية، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل متميزة على المستوى القومي والإقليمي والدولي.

من جانبها، قالت الدكتور شهر زاد غازي عميد كلية التمريض بجامعة بدر، إنّ التسجيل في البرنامج المكثف متاح حاليا أمام الحاصلين على درجة البكالوريوس والليسانس من جميع الكليات وجميع سنوات التخرج، بمعدل تراكمي 1.6 D أو 60% على الأقل، موضحة أنّ مدة البرنامج 24 شهرا مقسمة على 6 فصول متصلة بما يعادل 104 ساعات معتمدة يتبعها 12 ساعة معتمدة أسبوعيا لتدريب الامتياز لمدة 6 أشهر في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

ويشترط لقبول الخريجين في البرنامج دراستهم المسبقة لعدد من العلوم المؤهلة، وبينها علوم تشريح الإنسان والميكروبيولوجي وعلم وظائف الأعضاء، وبالنسبة للطلبة الذي لم يحصلوا على تلك العلوم في دراستهم الثانوية أو الجامعية، يخصص لهم فصل تمهيدي للبرنامج مدته فصل واحد ما يعادل 15 أسبوعا لدراسة المواد المؤهلة للبرنامج، وسيتم قبولهم بالبرنامج عند اجتيازهم لها.