أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الحديدي لكوبري فيصل.

وانتقلت قوة من مباحث الجيزة، ورجال المرور الى مكان الواقعة، ورفعت أوناش مرور الجيزة حطام سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري فيصل.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات طفيفة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة النجدة بلاغا باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بالسور الحديدي لكوبري فاصل وإصابة عدد من الأشخاص.

وتبين أنه أثناء نزول السيارة من أعلى كوبري فيصل اختلت عجلة القيادة بيد السائق فاصطدم بالسور الحديدي وعبر للجهة الأخرى من منزل الكوبري.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.