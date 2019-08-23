لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين أثر تصادم حدث بين سيارتين ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي دائرة مركز دارالسلام بسوهاج، وجرى نقل الجثتين والمصابين لمستشفى دارالسلام المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دارالسلام.

وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "فارس.ع" 19 عاما سائق ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ لسيارة أخرى قيادة "محمد.ح.أ" 49 عاما سائق ويقيم بذات الناحية، مما أدي لاصطدامه بها وكذا دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "مجدي.م.ف" 45 عاما مدرس ويقيم دائرة المركز "قادمة في الاتجاه المقابل".

نتج عن الحادث وفاة كلاً من قائد الدراجة البخارية، "محمد.م.ف" 20 عاما عامل نجل شقيقه - كان برفقته، وإصابة كلا من قائد السيارة الأولى، "هدي.ا.ع" 16 عاما طالبه، "رانيا.ا.م" 16 عاما طالبه، "رمضان.ا.م" 18 عاما عامل، "محمود.ح.ا" 17 عاما عامل ويقيمون بناحية دائرة المركز - من مستقلي السيارة الأولى - بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزي، بسؤال "مؤمن.م.ف" 41 عاما عامل شقيق المتوفي الأول أتهم الخير قائد السيارة الأولى، بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية، جرى رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارتين والدراجة البخارية، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.