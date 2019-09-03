أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، حرص مصر على تفعيل الاتفاقيات بين مصر وغينيا، مشددا على وجود الإرادة السياسية بين مصر وغينيا للاستمرار في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على توطيدها.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين وزير الخارجية الغيني على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين مصر وغينيا، أنّ التعاون مع الأشقاء في غينيا مستمر ونتطع لمزيد من التواصل والتعاون والاستمرار في الاتصال، وكذا استمرار دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا.

وتابع وزير الخارجية: "سنتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية ومتابعة الجهود المستمرة والوصول لحلول المشكلات الأفريقية، وسنتناول القضايا الخاصة بالبيئة، وقضايا الإرهاب والنزاعات والتوصل لحلول سياسية وأفريقية، فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القارة الأفريقية".