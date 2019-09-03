قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن المدرسة الصناعية الجديدة لتصنيع الحلي والمجوهرات، ستكون بدون مصاريف، وسيحصل الطالب على مكافأة مادية محترمة من قبل الشريك الصناعي في هذه المدرسة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا، كما أن أحد كبار المستثمرين قاموا بإعداد عقود احتكار مع طلاب هذه المدرسة للعمل معهم بعد التخرج.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة " الحدث اليوم"، أن طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط من يحق لهم التقدم للالتحاق بالمدرسة، عن طريق الذهاب لمدرسة العبور وتقديم الأوراق اللازمة، مضيفًا: "الطلاب هتشتغل مع هذا المستثمر على الأقل أربع سنوات بعد التخرج"، كما أن هذه المدرسة حكومية ومكانها في مدينة العبور، والوزارة تشارك في إدارة بنائها وصيانتها.

وأوضح أن الوزارة بحاجة إلى مستثمرين تكون لديهم النية والشجاعة للمشاركة في تطوير التعليم الفني ومن أجل تغيير النظرة المجتمعية لطلاب التعليم الفني، وبهدف تحسين الخدمة التعليمية لتناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن خريج التعليم الفني إذا لم يتقن المهارات فلن يجد له وظيفة في سوق العمل.

وفي سياق متصل، كشف "مجاهد" حقيقة ما يتردد حول تأجيل العام الدراسي الجديد، حيث ذكر أن ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف "مجاهد" أن الدراسة ستبدأ لكل المراحل يوم 21 من الشهر الجاري، عدا ثلاث مراحل وهي الروضة والصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، حيث ستبدأ الدراسة لهذه المراحل يوم 11 من الشهر الجاري.