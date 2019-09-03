أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إزالة 292 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، بمساحة 106552 م2 مبان سكنية، و149 فدانا وقيراطين أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية خلال اليوم السابع عشر بالموجة الـ 13 بمركز بيلا.

وأوضح أنه جرى إزالة 149 فدانا و قيراطين أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمراكز سيدي سالم وفوه ودسوق والحامول والرياض وقلين وكفرالشيخ ومطوبس وبلطيم وبرج البرلس والحامول تضمنت إزالة 37 حالة بمساحة 1770 م2 مباني أملاك دولة ببيلا، وإزالة 44 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 9697 م2 بالحامول تضمنت مساحة 4562 م2 مباني أملاك دولة، وفدان و5 قراريط أراضي زراعية بقرى الحلافي والزعفران بمركز الحامول، وإزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة 38134 م2، مباني أملاك دولة بنطاق مركز بلطيم، وإزالة حالتي تعدٍ ببرج البرلس على مساحة 270م2 مباني أملاك دولة، وإزالة حالة تعدٍ بمركز بيلا، و9 حالات مباني على أملاك الدولة بمنية المرشد والجزيرة الخضراء ومدينة مطوبس وإبيانة وساحل عجمية والبراجة بمساحة 926 م2 مباني أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.

وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بسنديون وراشد والعزبة الكبيرة ومدينة فوة وترعة القضابة وأرض ساحل وهدان بمساحة 1234 م2 مباني أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، إضافة إلى تنفيذ 10 قرارات إزالة بمرعى والغنامين والغبايشة والروضة بمركز سيدي سالم على مساحة 1103 م2، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقرى الشيخ إبراهيم وأريمون بكفرالشيخ، وإزالة 101 م2 مبان و9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و10 قراريط أراضي زراعية أملاك دولة بمركز الحامول، و14حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مباني وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و 8 حالات على مساحة 8 أفدنة و 6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين.

وأشار إلى إزالة 7 حالات بمساحة 713 م2 مباني أملاك دولة بقرى كفر العجمي والكراكات وأبو بدوى ببيلا، و20 حالة بمساحة 4039 م2 مباني أملاك دولة بزمام مركز بلطيم، و5 حالات بمساحة 7 أفدنة و4 قراريط أراضي زراعية بنطاق مركز مطوبس، وتنفيذ إزالة 10 حالات على مساحة 18752 م2 مباني أملاك دولة بنطاق مركز بلطيم، فضلاً عن تنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة 69 فداناً أرض زراعية أملاك دولة بشرق مركز بلطيم، وتنفيذ إزالة 21 حالة بقرى الحمراوي وسخا ومحلة موسى والنطاف والقرضا واسحاقة بمركز كفرالشيخ على مساحة 4473 م2 مباني أملاك دولة، وإزالة 63 حالة بمركزي مطوبس ودسوق حيث تم إزالة 60 حالة بمركز مطوبس تضمنت إزالة التعديات على مساحة 21775 م2 مباني أملاك دولة.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 65 فداناً و22 قيراطا أملاك دولة زراعية بمطوبس إضافة إلى تنفيذ إزالة 3 حالات بمركز دسوق على مساحة 1652 م2 مباني أملاك دولة، ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ 13 عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في أعمال التقنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث أمر محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد بالتزامن مع الموجه الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية وقيادات مديرية الأمن، وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفرالشيخ.