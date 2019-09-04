قال علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب بإسبانيا والذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية، إنه إذا علم من استخدم نجله ضد الدولة ومؤسساتها سيقتله.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد": "ياريتي كنت سافرتله ولو مرة واحدة عشان أعرف بيعمل إيه، ومهاجمته لمؤسسات الدولة غير طبيعي، ونفسي أعرف مين اللي عمل في ابني كدا، وياريته اتغير تدريجي لا دا فجأة".

وأكد علي أن نجله حصل على 260 مليون قرض من البنك قبل بدء العمل في الفندق، "أنا ندمان جدا على اللي عمله ابني، لأنه مش صايع ولا شمام، وناجح جدا".

وأوضح أن ما حدث دمر سمعة العائلة وأشقائه وتاريخ العائلة، "أهالينا في المنصورة بيصوتوا في التليفونات من اللي بيحصل".