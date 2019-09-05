علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب في إسبانيا، الذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية

وجه علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب في إسبانيا، الذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية، رسالة إلى نجله مناشدًا إياه بالعودة إلى مصر.

وقال خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد": "ارجع وارحمني، ارحم أبوك وأخواتك وأمك، حرام عليك، لو بإيدي أجيبك هجيبك، ارجع يا محمد واعتذر".

ووجه عبدالخالق الاعتذار إلى الدولة المصرية قائلا: "على دماغي يا ريس أنت وأهل بيتك الكرام، بعتذر للدنيا كلها إذا قال لفظ في حق الرئيس".

وتابع:"ابني أهاننا كلنا، ودا مش رد جميل للرئيس، ابني غلط، ومفيش مبرر تخليه يقول لفظ".