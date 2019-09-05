فيديو.. "الجندي": البدعة والابتكار في غير العبادات سنة حسنة مُرحب بها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله أمر عباده بالعمل والإنتاج وإخراج كنوز الأرض، كي يكسبوا قوت يومهم وينفقون منها في الأعمال الصالحة، مستشهدا بقول الله- تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"،: "كل الأنبياء كانت لهم مهن ويأكلون من عمل أيديهم، وهنا حكمة الله، أنه لا أكل مجاني لصاحب عافية، فلا بد أن تعمل كي تنتج، كي تكسب فتأكل فتنفق".

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن استخدام الوسائل والأدوات مثل التليفزيون والهواتف والسينما ليس لها حكم في الشرع، حيث أن حكم هذه الأشياء حسب استخدامها.

وأوضح أن البدعة هي طريقة مبتكرة في الدين، يقصد منها مضاهاة الطريقة الشرعية، فالبدعة في العبادات مرفوضة، بينما البدعة والابتكار في غير العبادات سنة حسنة وأهلًا بها، مشددًا على أن الهاتف المحمول والطائرات والسيارات ليست بدعة، وأن هناك قاعدة أصولية تنص على أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد.

واستطرد: "لا بد أن نعلم أن هناك فارقا بين القروبات والعبادات، فالعبادات توقيفية ليس فيها رأي، بينما القروبات هي كل ما يتقرب به الإنسان لله، وهي اجتهادية، أي أن كل شخص يتبكر طريقة للتقرب من الله، وعلينا أن نبتكر في الأعمال الصالحة".