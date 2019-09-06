أخبار ماتفوتكش.. "الوطن" داخل بنوك صرف قيمة شهادات قناة السويس

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

أول أيام حصد الثمار.. "الوطن" داخل بنوك صرف قيمة شهادات قناة السويس

في اليوم الأول من بدء صرف قيمة شهادات قناة السويس، التي جرى إصدارها خلال الفترة ما بين 4 و16 سبتمبر 2014، تلبيةً لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل الشعب لقناة السويس الجديدة، حيث شهدت البنوك المسؤولة عن صرف قيمة شهادات قناة السويس: "مصر، الأهلي المصري، القاهرة، السويس" إقبالا متوسطا من قبل المستحقين، المقرر لهم صرف قيمة الشهادة كلا حسب الموعد المسجل بالشهادة الخاصة به، "الوطن" تجولت داخل عدد من البنوك المسؤولة عن صرف قيمة شهادة قناة السويس، لمتابعة إقبال المواطنين على استرداد القيمة المستحقة من الشهادات الخاصة بهم، وكشف مدى رضائهم بعد خوض تلك التجربة، ومعرفة خططهم حول صرف القيمة المستحقة أو تجديد ربطها في شكل أوعية إدخارية جديدة.. بمجرد أن تتخطى حاجز بوابة إحدى فروع بنك مصر، تجد مشهد لن يتكرر كثيرا في مثل تلك الأيام من الشهر، حيث أقبل أصحاب الشهادات المقرر لهم صرف قيمة شهاداتهم المستحقة اليوم، حسب التاريخ الموجود بشهادة كلا منهم، الكراسي الموجوده بالساحة ممتلأة بالعملاء، سواء كانوا قادمين لصرف قيمة الشهادة أو لخدمات أخرى.

مدبولي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الحكومية "إرادة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"، والذي حضره أعضاء مجلس أمناء الوحدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن هناك إيمانا شديدا بالمبادرة الحكومية "إرادة" وضرورة تفعيلها، مشيرا إلى أنه جرى إنشاؤها بهدف وضع نظام للقضاء على التداخل والتعارض والتشابك بين التشريعات الاقتصادية، بمشاركة الجهات الإدارية بالدولة ومجتمع الأعمال، وصولا إلى تشريعات أفضل وإجراءات إدارية أيسر وأجود، بما يضمن توفير مناخ أعمال فعال وجاذب للاستثمارات.

إعصار "دوريان" يضرب ولاية كارولينا ويتسبب في انقطاع الكهرباء

يقترب إعصار "دوريان" من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، حيث يواصل التحرك شمالا، وتستعد ولاية كارولينا لاستقبال رياح مدمرة وعواصف وأمطار غزيرة حتى يوم الجمعة، وفقًا لآخر توقعات المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقال حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، خلال مؤتمر صحفي صباح أمس الخميس، إنه "أمر خطير وقد يكون قاتلاً"، وأصدر أمر إخلاء إلزامي لجزر كارولينا الشمالية الساحلية والجزرية، اعتبارًا من صباح الأربعاء، وفقا لموقع جريدة "Time" الأمريكية.

المسماري يكشف تفاصيل تورط قطر وتركيا في الأزمة الليبية

تحدث المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن التورط القطري والتركي في الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن القناع بدأ يسقط عن أدوارهما التخريبية.

وقال المسماري، في حوار مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أنه بعد سنة ليبيا2011 اكتشفت ليبيا أن قطر صارت لاعبا رئيسيا في البلاد، وذلك من خلال بعض التصرفات مثل الاعتراف السياسي والفتاوى، التي كان يطلقها يوسف القرضاوي، الذي يقيم في عاصمتها.

صندوق لاستبدال السيارات القديمة.. مصدر يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد

يدخل مشروع قانون المرور الجديد إلى مراحله الأخيرة، حيث من المقرر مناقشته بدور الانعقاد الأخير لمجلس النواب المزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء اللجان المعنية بالبرلمان من مناقشته، يتضمن مشروع القانون ما يقرب من 96 مادة، ومن أبرز النقاط به ما يخص إحلال الميكروباصات والأتوبيسات التي مضى على تصنيعها 20 عاما.

فتح التقديم لـ"إيجيبت جولد".. شروط ومميزات الالتحاق بمدرسة المجوهرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم لمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية حتى 15 سبتمبر الجاري، حيث تهدف منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية في العالم.

"مكالمة 60 ثانية وعبارات جنسية".. تفاصيل مقتل طالبة شنقا على يد شقيقتها

"مكالمة هاتفية لمدة 60 ثانية".. تسببت في نهاية مأساوية لطفلة عمرها "14 عاما" على يد شقيقتها الكبرى في القليوبية، استخدمت الأخيرة "قطعة قماش" للتخلص من شقيقتها الصغرى، وقامت بشنقها داخل غرفة النوم، خوفا من أن تفضح الضحية أمرها، بعد أن سمعتها تتحدث مع شاب في مكالمة تحتوي على عبارات جنسية.

انخفاض درجات الحرارة السبت.. توقعات طقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس التي تسود البلاد خلال الفترة من الجمعة الموافق 6 سبتمبر حتى الأحد 8 سبتمبر الجاري، وذكرت "الهيئة" في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا بحسب موقع الهيئة الإلكتروني.

ديانا حداد تطلق أغنيتها الجديدة "جمالو" باللهجة المصرية

أطلقت الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، أغنيتها الجديدة "جمالو" باللهجة المصرية عبر قناة شركة روتانا على موقع "يوتيوب"، وجاءت كلمات أغنية "جمالو" من تأليف ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

لجان تفتيش الجبلاية تُعاين ملاعب الدوري

استقرت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على إرسال لجان تفتيش للملاعب المختلفة، للاطمئنان على حالة كل ملعب قبل انطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد 2019-2020 سواء بمنافسات مسابقة الدورى الممتاز أو دورى القسمين الثانى والثالث، ومن المنتظر أن تعد لجان التفتيش تقريراً كاملاً عن حالة كل ملعب بحيث يتم إغلاق الملاعب التى تحتاج إلى تطوير ويتم إخطار لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتى بهذا الأمر حتى لا يتم إدراج مباريات على تلك الملاعب حتى الانتهاء من تطويرها.