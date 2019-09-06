التقى الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451 - مصر، برؤساء وسكرتيري الأندية الروتارية في مصر، في الاجتماع الثاني للمنطقة، لمناقشة آليات التكامل في أداء الأندية للمشروعات التنموية والخيرية.

وترأس محافظ المنطقة الروتارية الاجتماع، الذي أكد خلاله السعي لتحقيق تنمية شاملة بين فئات الشعب المصري، والتنسيق مع جهود الدولة في مشروعاتها التنموية لخدمة المواطنين، ما يجعل "الروتاري" يحافظ على دوره كمؤسسة فعالة في المجتمع.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن استمرار "الروتاري" في المشروعات المختلفة، يؤهله ليكون كيانا قادرًا على المشاركة في خطط التنمية المستدامة للدولة بأعلى مستوى من الأداء.

وأكد "والي"، أن ذلك الاجتماع تضمن تحديد خطوات واضحة، لتحقيق الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر، على رأسها الفيوم والجيزة والوادي الجديد، خلال الفترة المقبلة.