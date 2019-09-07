تساؤلات فرضت نفسها في سوق السيارات، حول تأثير قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي على الواردات، على أسعار أسرار قطع غيار السيارات.

وفي السياق ذاته، قال بدوي إبراهيم، الخبير الاقتصادي لـ"الوطن"، إن الدولار الجمركي يطبق فقط على السلع الاستراتيجية، والذي كان مثبتًا عند القيمة السعرية 16 جنيها، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، خاصة بعد نوفمبر من عام 2016 والتعويم الذي حدث للجنية المصري.

وأشار إلى أنه مع نهاية أغسطس الماضي، جرى تحرير سعر الدولار الجمركي، والعمل وفقًا لسعر الصرف اليومي للدولار المعلن من قبل البنك المركزي، الأمر الذي يمثل تصحيحًا لمسار عمليات تداول السلع والخدمات، والتي يجري العمل بها في جميع الدول .

وأضاف إبراهيم خلال حديثه أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، حدث نوع كبير من الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي، الأمر الذي لا يؤثر على السيارات، وما يطبق على السيارات يطبق على قطع الغيار.

وكانت وزارة المالية، أصدرت قرارا بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي مطلع سبتمبر الجاري، عند احتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات، والعودة لسعر الصرف اليومي للدولار وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.