أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم افتتاح 3 مستشفيات في محافظة المنيا خلال شهر يناير المقبل، منها مستشفى سمالوط النموذجي التي زارها اليوم.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة المنيا منذ قليل، أن مستشفى التأمين الصحي في المنيا سينتهى اعمال تطويرها آخر العام الجاري.

وأوضح أن الدولة واجهت تحد في ملف الصحة في الفترة الماضية، وكان هناك تدهور كبير في المستشفيات، لذا تم هدمها، وإعادة بنائها، ونسابق الزمن لنخرج بخدمة عالية الجودة ترضي المواطن.

وشدد على أنه يتابع بنفسه أعمال التطوير والإنشاء لتبدأ العمل في عام 2020.