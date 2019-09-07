أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" عن حاجة الشركة المتحدة للكهرباء إحدى المصانع المتحدة من شركة شنايدر إليكتريك مصر، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة بالشركة.

وجاءت الوظائف المتاحة بالشركة على النحو التالي:

- مهندسين كهرباء مكتب فني.

- مهندسين كهرباء.

- مهندسين كهرباء مبيعات.

- مندوبين مبيعات.

- محاسبين.

- أمين مخازن.

- مشرفين "جودة دهان وصاج وكهرباء".

- فنيين كهرباء وكنترول.

- فنيين تشكيل نحاس وتجميع.

- فنيين تشغيل "مقص وتناية ولحام ومساعدين".

- فني دهان إلكتروستاتيك.

- لحامين CO2 وأرجون.

- عمال نظافة وبوفيه.

وللراغبين يشترط خبرة مناسبة في نفس مجال العمل، ولمن يرغب في شغل الوظائف المطلوبة يمكنك تقديم السيرة الذاتية والحضور للمقابلات الشخصية بالمصنع بالمنطقة الصناعية 16 ب، ب/ج. العبور بجوار كريازي، وللاستفسار يمكنك الاتصال بالأرقام التالية: 01096669992 – 0226203507.