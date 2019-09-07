أستاذ تمويل واستثمار: سعر الفائدة سيتراجع العام المقبل

قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن سعر الفائدة سيتراجع خلال العام المالي القادم لخفض الدين العام، مؤكدًا أن كل دول العالم تخفض سعر الفائدة وتحاول جذب الاستثمار، مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بدرة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، على ضرورة اتجاه المصريين ناحية العمل والاستثمار في كل المجالات التي يعرفون كيفية التعامل معها، وتجنب الاحتفاظ بأموالهم في البنوك.

ونصح أستاذ التمويل والاستثمار، المواطنين الذين يجيدون التعامل في مجال التصنيع، بالتوجه إليه، مشيرًا إلى أن مصر باتت تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة.

وبدأت بنوك "الأهلي ومصر وقناة السويس والقاهرة"، الخميس، صرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس التي أودعها المواطنون منذ 4 سنوات.