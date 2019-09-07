شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد إصدارها تقرير يدافع عن 4 مصريين، إبراهيم عبد المنعم وأحمد شوقي عماشة، وبهاء الدين حسن، ومحمد زارع، حيث انفعل الديهي على الهواء قائلًا: "والله العظيم، أقسم بالله مصر مستهدفة، عليا الطلاق مصر مستهدفة من جهات خارجية".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش دائمًا ما تستهدف مصر، وكأن هذه حصة دائمة لدى هذه المنظمات، مستطردًا: "لسنا ضد حقوق الإنسان، وفي حاجة ماسة لمنظمات حقوقية منضبطة ومحترمة، وليس دكاكين سرية".

وأشار الإعلامي إلى أن هناك سيناتور أمريكي أكد أن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية أمر ضروري حتي يعرف العالم أن هؤلاء الذين يتحدثون بلغة راقية خلفهم من يخطط للدم ويحمل السلاح، مؤكدًا "نحن منتبهون جيدًا لما يحدث، ومصر صعدت بقوة، وكلما صعدت مصر وأنجزت كلما كان هناك شائعات ومحاولات لهدم ما يتم بها".