بعد وصلة هزار ورقص لم تستغرق 5 دقائق بين عروسين في العمرانية، قتلت العروس "وردة" (35 عاما) زوجها بطعنات في الرقبة والصدر، وذكرت التحريات والتحقيقات أنّ الزوجة المنسوب إليها تهمة القتل العمد، تزوجت بنجل خالها "أحمد" (40 عاما) سائق قبل نحو 3 أشهر، وكان الاثنين في وصلة من الهزار والرقص، وكانت المتهمة ممسكة بـ"مخرطة" والمجني عليه ممسكا بـ"سكين".

أوضحت التحريات أنّ المجني عليه "هوّش" المتهمة بالضرب، فاعتدت عليه بالسباب والشتائم، ما دفعه لسبّها، فاتجهت نحو المطبخ وامسكت سكينا لـ"تهوّيشه"، وفي أثناء ذلك طعنته في الصدر والرقبة، أودت بحياته في الحال.

جاء ذلك في محضر الشرطة واعترافات المتهمة، في أثناء استجوابها من قبل جهات التحقيق، وعرضت على النيابة العامة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

5 دقائق "هزار" تنتهي بجريمة قتل في العمرانية.. الزوجة ذبحت جوزها

تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، ونائبه اللواء سامح الحميلي، أوضحت أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بقتل ربة منزل لزوجها بسبب خلافات بينهما، وانتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث العمرانية، وعُثر على جثة الزوج وبها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وألقي القبض على الزوجة.

وشكلت قوات الأمن فريقا لإجراء التحريات اللازمة حولها، بيّنت تحريات العقيد محمد غراب وكيل فرقة المباحث، أنّ "وصلة هزار" بين الزوجين انتهت بالجريمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فيها.

واعترفت الزوجة في المحضر المحرر بشأن الجريمة: "مكانش قصدي أقتله، شتمني رحت ضربته بالسكينة في رقبته ومات".

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لمناظرة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.