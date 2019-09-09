وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصًا من وزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة لأطفالنا.

وخاطب قطاع التعليم العام مديري المديريات التعليمية، بأخذ التدابير اللازمة لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين، لإبداء ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن.

وتتضمن المقترحات: حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، حصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة)، استخدام الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة)، زيادة الكثافة في القاعات الدراسية، وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم.

وتضمن المقترح توجيه مديري المديريات بعرض المقترحات والحلول على المحافظين، لإبداء ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.