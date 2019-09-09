أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى الناجحين والمنقولين للصفوف العليا قبل موعد بدء الدراسة بأسبوع على الأقل، موضحين أن قرار الزيادة لمصروفات المدن يرجع لمجالس الجامعات فى ضوء النسب المحددة من قبَل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرين إلى أن نسب الزيادة تتراوح ما بين 10 و20%.

"أسوان": وحدات "مميزة" لتسكين الطلاب بـ٥٠٠ جنيه شهرياً

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه تم فتح مجموعة وحدات «مميزة» بالمدن الجامعية لتسكين الطلاب، بطاقة استيعابية ٤٠٠ طالب، موضحاً أنه تم رفع قيمة مصروفاتها لتصل لـ٥٠٠ جنيه شهرياً، لافتاً إلى أنها مخصصة للطلاب الحاصلين على تقدير عام «جيد جداً» فما أعلى، موضحاً أن نسبة الزيادة لم تتجاوز الـ20% لمثيلتها العام الماضى.

وأضاف «غلاب» لـ«الوطن» أن الوحدات السكنية المميزة مزودة بأفضل الخدمات، سواء فى المأكل، أو غرف النوم، وصالات الاستذكار، فضلاً عن تزويدها بشبكات «واى فاى»، ومجموعة من أجهزة الحاسب الآلى لمساعدة الطلاب على أداء أبحاثهم الدراسية.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أنه سيتم فتح وحدة سكنية جديدة لاستيعاب عدد إضافى من الطالبات بمصروفات ٣٥٠ جنيهاً شهرياً لكل طالبة، بالإضافة إلى ٣ وحدات جديدة سيتم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعى لتسكين الطلاب بفرع جامعة أسوان الجديدة بنفس المصروفات، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية 2700 طالب وطالبة، مؤكداً أن جميع الزيادات للمدن الجامعية تتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، انتهاء جميع أعمال التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، كما تم رفع كفاءة المنشآت للمدن للبنين والبنات، تمهيداً لبدء تسكين المغتربين، لافتاً إلى أن الجامعة انتهت من أعمال الإحلال والتجديد بدورات المياه، والمطابخ، وتجهيز قاعات الاستذكار، والحاسب الآلى، إلى جانب تطوير المرافق والبنية التحتية، مضيفاً أنه تم تجديد مبنى (أ) بالإخصاص وزيادة طاقته الاستيعابية لـ200 طالبة، فضلاً عن تجديد 11 مبنى موزعة ما بين 6 مبانٍ داخل الحرم، و5 خارجه، إلى جانب 6 للطلاب بمدينة الإخصاص بطاقة 6500 طالب وطالبة.

رئيس جامعة المنيا: الرسوم 370 فقط والتكلفة الإجمالية للإقامة والإعاشة 1800 جنيه شهرياً

وبشأن مصروفاتها، أكد رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم زيادتها لتصل ما بين 320 جنيهاً و370 شهرياً، موضحاً أن الزيادة ناتجة عن الزيادات فى جميع المستلزمات التى يتم شراؤها للمدن، مشيراً إلى أن الجامعة تقدم عدداً من الخدمات للطلاب المقيمين بالمدن وخارجها، موضحاً أن تكلفة الإقامة والإعاشة الشهرية للطالب الواحد بالمدن تقدر بنحو 1800 جنيه شهرياً.

وقال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة أنهت جميع أعمال الصيانة لمبانى المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، بصيانة وتجهيز قاعات الاستذكار والأسرّة، بالإضافة إلى تجهيز مطاعم المدينة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لمبنى المدينة نحو ٢٧٠٠ طالب.

وأضاف «مبارك» أن المصروفات بلغت نحو ٣٥٠ جنيهاً للطالب شهرياً، موضحاً أنه لا نية لزيادتها مع بداية العام مراعاة لظروف الأهالى والأسر.

وقال الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب بالمدن الجامعية 2019-2020، من حيث إجراء الصيانة الشاملة لجميع المرافق والخدمات بالمدن الجامعية، موضحاً أنه تم إحلال وتجديد البنية الرقمية للحاسبات بالمدن، من خلال تقوية شبكة الإنترنت، وذلك فى إطار التحول الرقمى للجامعة.

وأضاف «راشد» لـ«الوطن» أن الجامعة لم تقم بتحريك مصروفات المدن الجامعية هذا العام مراعاة لظروف الطلاب، والمقدّرة بـ350 جنيهاً لكل طالب، موضحاً أنها 150 جنيهاً للإقامة و200 للتغذية، مؤكداً أن زيادة المصروفات بالمدن تتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أنها دائماً تتراوح ما بين 10 و20%.

"الخشت": مناقشة زيادة المصروفات خلال أيام

واعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قواعد القبول بالمدن الجامعية فى العام الدراسى المقبل، والتى شملت قواعد للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين، ومن تلك القواعد أن يكون الطالب منتظماً بإحدى كليات جامعة القاهرة (مرحلتَى الليسانس والبكالوريوس)، وأن يكون مقيماً خارج نطاق الـ50 كم من جامعة القاهرة، وأن يكون ناجحاً بتقدير «جيد»، وفى حالة توافر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير «مقبول»، وألا يكون وقع على الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية، مؤكداً أن المدن الجامعية جاهزة حالياً لاستقبال الطلاب، لافتاً إلى أنه سيتم استقبالهم قبل موعد بدء الدراسة بـ3 أيام على الأقل.

جامعة القاهرة تستقبل 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات

وأضاف «الخشت»، فى بيان له، أن المدن الجامعية تستقبل كل عام 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أنها توفر الإقامة والتغذية، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدن الجامعية، مؤكداً أنه ستتم مناقشة قرار الزيادة للمدن من عدمه خلال أيام.