قال المستشار عماد أبوهاشم القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن قناة الجزيرة القطرية تتعاقد مع بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مقابل 10 آلاف دولار شهريًا.

وأضاف أبو هاشم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المعروض على فضائية "صدى البلد، أن الذي يتعاقد مع قناة الجزيرة القطرية، بحصل بشكل مباشر على تأشيرة للعيش في قطر، إلى جانب حصوله على شقة سكنية، قائلا: "أما كنت بشتغل تطوعي لحد ما الإخواني أحمد حسن الشرقاوي قالي إن في مقابل 10 آلاف دولار".

واستكمل أبو هاشم، إن الإخواني وليد الشرابي ساهم في إنهاء الجزيرة القطرية لعقود عدد من قيادات الإخوان المسلمين، قائلا: وليد شرابي خلى الجزيرة أنهت العقود مع الناس دي اللي كانت بتشتم في مصر من خلال المخابرات القطرية".

وتابع القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، قائلا: "وليد شرابي نشر بوست عنده من كام شهر وقال فيه "عرفت يعني يبقى حد غريب في بلده وتقابله مشكلة، انا لما أرجع ومرسي يرجع مصر هنفتح مصر لكل الناس واللي عايز حاجة يجي ياخدها من مصر" بعدها أيمن الورداني كلمني وقالي متعرفش إن الجزيرة هتلغي التعاقد مع الشرابي، وده اتسببله في انهيار واكتئاب، لكنه لف وباس الأيادي والجزيرة منهتش عقده في الآخر، وده كان بداية تجنيده من المخابرات القطرية".