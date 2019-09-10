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اليوم.. بروتوكول بين المجتمعات العمرانية و"أوراسكوم" لتدوير المخلفات

اليوم.. بروتوكول بين المجتمعات العمرانية و"أوراسكوم" لتدوير المخلفات

خبير شؤوون أوروبية: هناك حرب سياسية بين الحكومة والمعارضة في بريطانيا

خبير شؤوون أوروبية: هناك حرب سياسية بين الحكومة والمعارضة في بريطانيا

مجلس الوزراء الجزائري يصادق على مشروعين تمهيديين يتعلقان بالانتخابات

مجلس الوزراء الجزائري يصادق على مشروعين تمهيديين يتعلقان بالانتخابات

الإسكندرية تستعرض مع "التعليم" الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي

الإسكندرية تستعرض مع "التعليم" الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي

موظفو القطاع العام في كندا يهددون بالإضراب الشهر المقبل

موظفو القطاع العام في كندا يهددون بالإضراب الشهر المقبل

صور.. "روتاري كايرو ريفر نايل" يقيم ندوة حول التدريب المهني للشباب

صور.. "روتاري كايرو ريفر نايل" يقيم ندوة حول التدريب المهني للشباب

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شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

في عيده.. الفلاح المصري على رأس الأوليات القومية: قرارات ورقمنة

في عيده.. الفلاح المصري على رأس الأوليات القومية: قرارات ورقمنة

شروط وتفاصيل الحصول على قرض شراء السيارة في 9 بنوك

شروط وتفاصيل الحصول على قرض شراء السيارة في 9 بنوك

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في عشق بلاد الدهب.. "عبدالوهاب" ترجم الإنجيل والتوراه للغة النوبية

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طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة

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