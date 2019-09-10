أخبار ماتفوتكش: انطلاق مؤتمر الشباب السبت.. وصرف المعاشات اليوم

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

بمشاركة 1600 شاب.. انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب السبت

يعلن المؤتمر الوطني للشباب، انعقاد نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 سبتمبر في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

"التضامن": صرف معاشات سبتمبر المحولة على البنوك.. اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة على البنوك، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه، يجري صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف، وأكدت وزارة التضامن، في بيان لها، انتظام عمليات صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، البالغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يجري صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصندوقيها بيسر ودون شكوى.

عماد أبو هاشم.. حكاية قاض منشق هدده الإخوان بالاغتيال بعد فضحه جرائمهم

مرة أخرى خرج المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، ليفضح أكاذيب وجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والذي كشف خلاله عدة أسرار وخبايا للجماعة وإعلامها ودعم قطر اللامحدود لها، عماد أبو هاشم، المولود بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، كان أحد أعضاء المكتب التنفيذي لما يسمى بـ"تيار قضاة من أجل مصر" الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، وفي مايو من عام 2014 أحيل، رفقة 43 قاضٍ آخر منتمين للتيار، إلى لجنة تأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل الأسبق، والذي قرر إحالته و6 آخرين للمعاش المبكر لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.

البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون بإجراء انتخابات جديدة

رفض البرلمان البريطاني طلبا من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، ولكي يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المكون من 650 عضوا، وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا، بحسب "سكاي نيوز".

انتحار ضابط شرطة هولندي بعد قتله طفليه

ذكرت الشرطة الهولندية إن ضابط شرطة هولندي أطلق النار على طفليه الصغيرين وقتل نفسه في منزل بمدينة دوردريخت، مساء الاثنين، وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت إن الشرطي المتهم يبلغ من العمر 34 عامًا، وكان أطلق النار على زوجته البالغة من العمر 28 عامًا وأصابها بجروح خطيرة، وقتل طفليه اللذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا، وفقا لـ"إندبندنت".

شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

قال شهود عيان للحريق الذي شب أمس في أحد محال الأقمشة بوكالة البلح، إن المنطقة نجت من كارثة، بعد أن سيطرت قوات الحماية المدنية والاطفاء على الحريق وحالت دون أن تمتد النيران لمحال الأخرى، ولم تُسجل خسائر بشرية، وقال رامي حنين، أحد أصحاب المحال المجاورة وشاهد عيان على الحريق، إن الحريق بدا نحو الثالثة عصرا في الدور العلوي للمحل نتيجة ماس كهربائي، بسبب أحد تكييفات المحل، ولولا أن المحل الذي تعرض للحريق منعزل عن بقية محال الوكالة لكانت النيران امتدت للوكالة كلها وقضت عليها، على حد قوله.

مدينة زويل ترد على الشائعات: استكملنا المرحلة الأولى 2017 وبدأنا الدراسة

أصدرت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، ترد فيه على ما أثير حول عدم استكمال إنشاءات المدينة في مرحلتها الأولى، وقال البيان، إن مباني المرحلة الأولى انتهت تماما في صيف 2017، وجرى الانتقال وبدء الدراسة بها في 17 سبتمبر 2017 بتجهيزات معملية على أعلى مستوى وهو الأمر الذي حدا بلجان المجلس الأعلى للجامعات باعتماد البرامج الدراسية الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

تامر حسني وخالد الصاوي يظهران في كواليس فيلم الفلوس

نشر المخرج اللبناني سعيد الماروق، عبر حسابه على إنستجرام، صورًا جديدة من خلف كواليس تصوير فيلم "الفلوس"، وظهر خلال الصور، كلا من الفنانين، خالد الصاوي وتامر حسني، وعلَّق "الماروق" عليها: "قريبًا فيلم الفلوس"، ومن المقرر طرح فيلم "الفلوس" خلال الثاني من أكتوبر في دور العرض، وهو من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد، إلى جانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، وهم، "أحمد السقا، مي عز الدين، ويزو، على ربيع".

محمد صلاح في المركز الثامن ضمن أفضل لاعبي فيفا 2020.. وميسي بالصدارة

كشفت شركة ea sport للألعاب الألكترونية عن أفضل 100 لاعب بلعبة فيفا 2020، والتي تم الإعلان عنها مساء أمس الإثنين، وجاء محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الثامن بقائمة أفضل لاعبي العالم بلعبة فيفا 2020، حيث حصل النجم المصري على تقييم 90، فيما احتل ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني المركز الأول بتقييم 94، ثم جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بتقييم 93.

مدرب صن داونز يهنئ الزمالك وميتشو بعد الحصول على كأس مصر

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك، والصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" بعد حصول الأخير على بطولة كأس مصر، وقام "موسيماني" بإعادة تغريدة للحساب الرسمي لنادي الزمالك، تحتوي على صور من احتفالات الفريق ببطولة الكأس وعلق عليها قائلًا: "تهنئة للزمالك وميتشو".