في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، فقد رصد قطاع الأمن الوطني مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وعرضت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو للمتهم الإخواني أسامة عبد الرازق المدبولي، يعترف فيه بالعمل مع عناصر الجماعة الإرهابية، حيث ذكر أنه تّعرف منذ فترة على الإخواني ياسر الزناتي الهارب في تركيا، وعمل معه في تهريب بعض البضائع والعملة وكذلك في الهجرة غير الشرعية.

وأضاف "المدبولي" أنه كان يعمل مع ياسر الزناتي في توصيل مستندات لعناصر إخوانية في تركيا، وبسبب توطيد علاقته بياسر، قام باستغلال بعض الأشخاص بسبب علاقتهم القريبة منه وجعلهم يشاركونه في نفس المجال.

وتابع: "عرفت إن فيه مجموعة من الإخوان هربانة في تركيا بتساعد ياسر، وعرفت إن الغرض الأساسي من التجارة هو توفير أموال لجماعة الإخوان، وعرفت إن بيسافروا بطريقة غير شرعية وكان ياسر يساعد البعض أن يتسلل لبعض الدول الأوروبية من خلاله".