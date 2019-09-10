شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة العميد عبدالرحمن عامر، حملة مكبرة استهدفت عدد من المناطق والشوارع داخل نطاق المدينة، أسفرت عن تنفيذ 13 قرار إزالة، ورفع 705 إشغال، و9 محاضر إشغال.

وأوضح "عامر" أن الحملة شهدت مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية بقيادة رئيس فرقة شمال أسوان، ورئيس مباحث المرافق، ورئيس وحدة شرطة مرافق إدفو، بجانب رئيس وحدة الحماية المدنية بالمدينة، ونائب رئيس المدينة، ورؤساء أحياء شمال ووسط وجنوب، فضلاً عن العاملين بتلك الأحياء والوحدة المحلية مدعمين بالمعدات وسيارات النقل.

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها الجهات المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لإزالة كل أشكال التعديات، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.