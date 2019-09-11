ريادة أحمد نبيل في "بانتوميم" حول العالم.. "تدريس وإخراج وتمثيل"

يعتبر الفنان أحمد نبيل من أهم نجوم فن البانتوميم حول العالم وحاز على شهرة عالمية في هذا الفن الذي يعتبر أحد فنون الأداء الحركي الصامت.

نبيل قال خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تعلم البانتوميم بسبب حبه للفنان العالمي شارلي شابلن، وسافر بعدها في منحة لتعلم هذا الفن بالاتحاد السوفييتي، ولكنهم رفضوا تعليمه فن البانتوميم نظرًا لإجادته له وعرضوا عليه أن يحصل على منحة تعليمية لتأليف وإخراج البانتوميم ووافق بالفعل وحصل على المركز الثالث عالميًا بين وافدين من 42 دولة حول العالم، وذلك في عام 1972 وحصل على جائزة التفوق وكانت أول جائزة له في هذا الفن.

نبيل شارك أيضًا في السينما الإيطالية وقدم مشاهد صامتة في فيلم "قصة من ألف ليلة" عام 1974 مع المخرج العالمي أنطونيو مارجرتش.

وقدم الفنان الكبير أحمد نبيل عروض بانتوميم في مختلف دول العالم وطلبت فرقة هوف تيوتور الألمانية أن يؤلف لها مسرحية "بانتوميم"، وألَّفها بالفعل وترجمها للألمانية أبناؤه وأرسلها للفرقة التي طلبت منه أن يخرجها، وسافر لألمانيا بالفعل وأخرج المسرحية التي تم عرضها في دول أوروبا وحققت أرباحا كبيرة.

وغضب نبيل حينما طلب منه أحد المنتجين المشاركة في فيلم مصري بأجر 1000 جنيه، في الوقت الذي يسافر فيه لتعليم وتدريب فن بانتوميم في فرنسا والنمسا وغيرها من دول أوروبا.

اشتهر نبيل بتقديمه فقرة بانتوميم بعنوان "دعاة السلام" والتي تحكي قصة فيلم "الحرب والسلام"، وتختصر فكرة الفيلم العالمي الذي وصلت مدته 4 ساعات إلى 11 دقيقة فقط يبكي خلالها جميع المشاهدين رغم أنه لم ينطق بحرف واحد، وحصل بسبب هذه الفقرة على جوائز من جميع أنحاء العالم.