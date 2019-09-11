شهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتي بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات.

ووقّع على البروتوكول الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وفيليب ديسوى المدير العام الدولي لشركة بيسيكس، والمهندس ماجد أبادير الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وأوضح الجزار أنّ توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة من عملية المعالجة، كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت، ما يحقق أكبر استفادة ممكنة.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أنّ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت بغرب القاهرة، يأتي استكمالا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الهيئة، وشركة فاس للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان، لخدمة المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بموجب مذكرة التفاهم بدعم اتحاد شركتي بيسيكس وأوراسكوم في الإجراءات والتنسيق مع كيانات وزارة البيئة والحكومة، بما يلزم خلال مرحلة تطوير المشروع، وإمداده بأي تصاريح لازمة لإكمال الدراسات، وتوفير المواد الخام اللازمة للمحطة، والمقدرة بـ2000 طن/يوميا من النفايات الصلبة المجمعة دون أي تكلفة، وتسليمها حتى بوابات المحطة خلال فترة الامتياز للمشروع، وتوفير قطعة الأرض اللازمة للمشروع، والتي سيتم اعتبارها بمثابة مساهمة الهيئئة في المشروع وتقدر حاليا بـ10% من النفقات الرأسمالية المتوقعة للمشروع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أنّ اتحاد شركتي بيسيكس وأوراسكوم، يلتزم بإعداد كل ما يلزم من دراسات فنية ومالية خلال مرحلة تطوير المشروع، ودراسة السوق الخاصة بالوقود البديل لمصانع الأسمنت المنتج من تحويل النفايات، وتحديد جميع مصانع الأسمنت المستهدفة كمشترٍ لهذا المنتج والاتفاق معها، وبناء، وتملك، وتشغيل، ونقل ملكية المحطة لفترة امتياز 15 عاما من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة، كما يلتزم اتحاد شركتي بيسيكس وأوراسكوم، بجميع نفقات وتكاليف إجراء جميع الدراسات المطلوبة للمشروع (أو أي تعديلات مطلوبة علي هذه الدراسات من الهيئة ويتفق عليها الطرفان) دون أي التزام مالي أو قانوني علي الهيئة.