واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه بقيمة قرشين، في تعاملات اليوم بعدة بنوك، ليباع بنحو 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع بالمقارنة بسعر أمس.

وشملت البنوك التي تراجع فيها سعر الدولار "الأهلي المصري - مصر - العربي الأفريقي - الأهلي الكويتي بيريوس - كريدي أجريكول - العربي الأفريقي الدولي - المصرف المتحد - عودة - المصرف العربي الدولي - قناة السويس - الإمارات دبي الوطني hsbc".

وجاء مصرف أبو ظبي الإسلامي، في صدارة البنوك الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار، ويباع فيه بـ16.52 جنيه، مقابل 16.42 جنيه للشراء.

فيما احتلت بنوك "التجارى الدولي - قطر الوطني" قائمة البنوك الأقل سعرا لشراء الدولار، ليباع بـ16.47 جنيه مقابل 16.37 جنيه للشراء.