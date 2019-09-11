"رئيس إسكان النواب" ينعى ضحايا حادث ميكروباص "محور صفط اللبن"

نعى المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضحايا "محور صفط اللبن"، الذين قضوا نتيجة سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، والذى خلّف وراءه ثمانية من الوفيات والإصابات.

وقال "والي"، في بيان، إنه منذ وقوع الحادث، وهو متواجد في المكان، ويتابع كافة الإجراءات مع محافظ الجيزة ومدير الأمن ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لإنهاء إجراءات تصريحات الدفن لعدد 11 حالة وفاة، إضافة لمتابعة حالات العلاج للمصابين، مضيفاً أنه كلف فريق عمل يقوده الحاج كمال كاوى وولاء سعودى من مكتبه لمتابعة المصابين.

كما تقدم رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بخالص تعازيه لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى، عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار والي إلى "أننا نستيقظ كل فترة على حادث بـ محور صفط اللبن سقوط سيارة أو أتوبيس أو تصادم بسبب السرعة الجنونية، وبعض العيوب فى تصميم جسم الكوبرى"، مطالباً الحكومة بوضع حد لهذه الحوادث المتكررة التى تؤدى إلى حالات الوفاة.