قدمت الفنانة السورية أصالة، عددًا من الأغاني، خلال حوارها في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، حيث افتتحت الحلقة بأغنية "لما يهل الورد البلدي"، وتفاعل حضور البرنامج مع أصالة أثناء غنائها الأغنية ورددوها خلفها في أجواء رائعة.

وجاءت بعض كلمات الأغنية التي ألفها مؤمن سالم كالتالي: " لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف.. بالعربي اللي مشافش العربي يبقى لا عاش ولا شاف.. ابن بلادي يا مالك قلبي يا محلي الأيام.. وشهامتك تتكلم عنك مش محتاجة كلام.. الله، غيرتك عليا حياة إحساس جميل عايشاه.. من غير حبيبي أنا هلقى الأمان وياه".

كما قدمت أصالة أغنية "مابقاش سر"، من كلمات أمير طعيمة، وجاءت بعض كلمات الأغنية "مبقاش سر اختياراتي تملي تندم ومبوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر كل ما أحاول يوم اتقدم برجع تاني محلك سر.. قلبي تعبني بحكم العادة والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة ويرجع يشكي بطعم المر".

كما قدمت "أصالة"، أغنية "ما نازل" بشكل أكثر من رائع، وجاءت بعض كلمات الأغنية "ماشية ما بين الناس بالنية والتساهيل أي والله.. ياما دوقوني الناس أحزان كتير وقليل أي والله.. وأول ما جاني العشق فرحني وعلمني أقول مواويل.. ويا دنيا نفسي أرتاح في قلبي جراح بطول النيل.. قلبي خدني وراح لحدود الشام عداني.. والزمان جراح بعد العشم عاداني.. لو يقولي سماح راح أقيدله شمعداني.. والفؤاد يرتاح في القرب تاني وأي والله.. ما نازل من المنازل أي والله.. غير لما حبيبي يطول أعلى المنازل طب والله".