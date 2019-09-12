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حادث صفط اللبن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.

بالأسماء.. ضحايا حادث ميكروباص صفط اللبن

قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين، إثر سقوط "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن.

محافظ الجيزة يعزي أسر المتوفين بحادث "ميكروباص صفط اللبن"

نعى المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضحايا "محور صفط اللبن"، الذين قضوا نتيجة سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، والذى خلّف وراءه ثمانية من الوفيات والإصابات.

"رئيس إسكان النواب" ينعى ضحايا حادث ميكروباص "محور صفط اللبن"

حادث مؤسف شهدته منطقة صفط اللبن، حيث سقط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، نتيجة اصطدام السائق بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى لسقوط السيارة، حسبما كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الواقعة.

بعد حادث صفط اللبن.. كيف يمكن منع سقوط السيارات من أعلى الكباري؟

10 وفيات و4 مصابين، حصيلة ضحايا حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، التي أعلنتها وزارة الصحة.

التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الواقعة، كشفت أن سائق السيارة اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى سقوط السيارة، لتقع الحادثة المؤسفة والتي وقع على إثرها ضحايا ومصابون.

"لحظات الرعب والدم".. شهود عيان يروون تفاصيل سقوط ميكروباص صفط اللبن

قال مصدر أمنى، إن عدد المتوفين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، ارتفع إلى 10.

ارتفاع عدد ضحايا "ميكروباص صفط اللبن" إلى 10 وفيات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط السيارة الميكروباص، التي سقطت من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن حدوث وفيات وإصابات.

فيديو.. لحظة سقوط "ميكروباص صفط اللبن" من المحور

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، أن سائق السيارة اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى سقوط السيارة.