فيديو| "فرتكة فرتكة".. بيومي فؤاد يرقص مع أحمد فهمي وهنا الزاهد

حضر الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين.

وظهر بيومي فؤاد، من خلال مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يرقص مع العروسين، ويمسك بيدهما، على أنغام الأغنية الشعبية الشهيرة "فرتكة فرتكة".

كما شاركتهم الرقص الفنانة مي عمر، والتي قاسمت "فهمي" بطولة مسلسل "ريح المدام"، في موسم رمضان عام 2017.

وظهر أيضا "فؤاد" وهو يصفق للعروسين، في أثناء رقصهما، على ألحانأغنية "شوقنا" للفنان عمرو دياب.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.