تلميذ ضحية حادث صفط اللبن لـ"الوطن": "هناني بخطوبتي من يومين وكان هياخد دكتوراة بعد شهرين"

قال أحمد سليم، المعيد بمعهد البحوث الإلكترونية، إن أحمد يحيى، المدرس المساعد بكلية الهندسة لجامعة القاهرة، وضحية حادث صفط اللبن، كان معيدًا حين كان هو مازال طالبًا في قسم التعدين بالكلية، وعلاقته به تمتد لمدة 7 سنوات، حتى بعد تخرجه وعمله كمعيد وأصبحا زميلا عمل.

ونعت جامعة القاهرة، أحمد يحيى، المدرس المساعد في قسم هندسة التصميم الميكانيكي بعد وفاته إثر حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، حيث كتب السيد تاج الدين عميد الكلية على صفحته بموقع "فيسبوك": "نعزي أنفسنا، والدكتور رئيس جامعة القاهرة وإدارة الكلية وإدارة تنعي بيالغ الحزن والأسى الفقيد الزميل أحمد يحيى المدرس المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم إثر حادث أليم على محور صفط اللبن".

وأضاف سليم لـ"الوطن"، أن الراحل لم يتعامل أبدًا معهم كمعيد وطلبة، بل كان دومًا يعتبرهم أصدقائه وزملائه، متابعًا: "عمري ما شفت في أخلاقه وطيبته وتدينه"، لافتًا إلى أنه كان دومًا يفضل مصالح الطلبة على نفسه "مكانش بيتأخر أبدًا علينا والوحيد اللي شوفته بيفضّل غيره على نفسه".

وكشف أنه كان دائم الاتصال به والاطمئنان عليه رغم أنه يعمل في مكان آخر، وأن آخر مكالمة هاتفية بينهما كانت قبل يومين من الحادثة قائلًا: "هناني على خطوبتي واتفقنا نتقابل الأسبوع الجاي في الكلية.. بس ملحقناش للأسف"، لافتًا إلى أنه كان سيناقش رسالة الدكتوراة الخاصة به بعد شهرين.

وأردف أن الراحل كان طموحًا للغاية ولا يرضى بالوقوف في مكانه، بل كان دائم الرغبة في التقدم للأمام النجاح، كما انه كان يعمل بضمير دومًا "كان بيتقي ربنا في شغله وكنت لو احتجت أي حاجة في أي وقت كان بيسيب اللي في إيده ويعملهالي".