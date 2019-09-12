تباشر نيابة بولاق الدكرور، تحت إشراف المستشار محمد حتة، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيقات فى سقوط ميكروباص من أعلى كوبرى صفط اللبن، مساء أمس الأول، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين. وانتهت النيابة من مناظرة جثث المتوفين، وصرحت بالدفن، وأجرت تحليل الـ«دى. إن. إيه»، لجثة سيدة مجهولة، لتحديد هويتها، وطلبت تحريات المباحث، وتحفظت على الكاميرات التى رصدت تفاصيل الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الميكروباص سقط من أعلى كوبرى صفط اللبن بارتفاع وصل لـ35 متراً، وانتقلت للمكان قوة أمنية تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وأفاد الفحص المبدئى بأن سائق السيارة حاول تفادى شاب يقود دراجة نارية، فاصطدم بالسور الحديدى للكوبرى، ما أدى لسقوط السيارة، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالى من رفع آثار الحادث، ونقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بولاق الدكرور.

شهود: السائق حاول تفادى موتوسيكل فاصطدم بالسور الحديدى

وقال أحد شهود العيان، لـ«الوطن»، إن الميكروباص اصطدم بالسور الحديدى للكوبرى، ثم بإحدى البلكونات التى تطل على «الدائرى»، وسقط على الأرض، مضيفاً: «رأيت شخصاً يقفز من الميكروباص، لكنه توفى»، وأكد شاهد آخر أن «السائق لم يتمكن من التحكم فى السيارة بسبب سرعته الزائدة».