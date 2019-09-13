مؤمن زكريا يتصدر "تريندات جوجل" بعد لقائه مع مهيب عبدالهادي

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مؤمن زكريا

تحدث مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن حجم إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وموعد سفره إلى ألمانيا لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته من جديد للقلعة الحمراء.

بدأ مؤمن زكريا حديثه خلال وجوده ضيفًا مع مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب: "لم ألمس الكرة منذ 6 أشهر، ومشتاق للعودة من جديد، حزين جدًا لان التفكير وحش، الحمد لله بقالي 8 سنين بلعب كورة حصلي صدمات كتيرة مكنتش سبب فيها ودي اللى أثرت عليا".

مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. وسأعود للأهلي أقوى بسبب الجماهير

كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن رسالة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وابعدته عن الملاعب لمدة تجاوزت الـ 6 أشهر.

وقال مؤمن زكريا خلال ضيافته في برنامج اللعيب: "أنا تعبان ومخنوق، شيكابالا وعماد متعب وأحمد فتحي وعمرو السولية بيدعموني باستمرار، وعلى طول في تواصل معي".

مؤمن زكريا: رسالة الخطيب أعطتني قوة للعودة.. وشيكابالا ومتعب يدعموني

بوابة الحكومة المصرية

أعلنت جامعة الأزهر، قبل قليل، تنسيق القبول بالجامعة والحدود الدنيا لكليات القمة وعدد الطلاب المتقدمين في المرحلتين الأولى والثانية، الذي وصل إلى 97 ألف طالبا وطالبة، فضلا عن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية وهم 116 ألفا، وتخلف 19 ألفا عن التسجيل.

تنسيق الأزهر.. انخفاض بكليات البنات وارتفاع البنين عن العام الماضي

أعلنت جامعة الأزهر الشريف نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2019-2020.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر، وعدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، وتخلف 19 ألف عن التسجيل.

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر، وعدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألفا، وتخلف 19 ألفا عن التسجيل.

لأزهر يعلن نتيجة التنسيق.. وطب القاهرة 621 درجة