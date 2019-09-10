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عماد أبوهاشم

كشف المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، تفاصيل تعرض الإخواني الهارب أيمن الورداني، للإذلال، على يد الجماعة الإرهابية في تركيا، بعد أن كان يعمل قاضيًا بمصر ومستشارا لـ"محمد مرسي العياط".

"أبو هاشم" يكشف عن تفاصيل إذلال قاضي إخواني في تركيا: "كان بيطبخ لهم"

مرة أخرى خرج المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، ليفضح أكاذيب وجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والذي كشف خلاله عدة أسرار وخبايا للجماعة وإعلامها ودعم قطر اللامحدود لها.

عماد أبو هاشم.. حكاية قاض منشق هدده الإخوان بالاغتيال بعد فضحه جرائمهم

محافظ الإسماعيلية

يشهد ديوان عام محافظة الإسماعيلية حالة من الترقب الشديد، مع استمرار حالة العمل داخل مختلف إداراته في أعقاب مغادرة اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية مقر مكتبه فجأة، وما تردد عن تقديمه استقالته.

وأفاد مصدر مطلع بالجهاز التنفيذي داخل الديوان العام، أن المحافظ قدم استقالته عقب مغادرته مقر مكتبه، مساء أمس الأحد، دون أن يبلغ أحدا حرصا منه على استقرار العمل بالديوان العام، وعدم حدوث لغط بين العاملين.

الترقب يسود الإسماعيلية بعد استقالة المحافظ.. وتوقعات بتكليف"عصام" بأعمال"عثمان"