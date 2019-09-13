كشف حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، عن مميزات استخدام بطاقة "ميزة"، التي سيستلم عليها الموظفون رواتبهم، وتابع، أن البطاقة ستوفر ميزة "الراتب المسبق"، والتي لم تكن موجودة في الكروت الإلكترونية القديمة، حيث يحصل الموظف على ثلث راتبه مقدمًا على شكل مشتريات، وليس نقدًا، على أن يتم السداد في يوم 15 من كل شهر.

وأكد حمدي حامد أن خدمة "ثلث المرتب مقدما" ستكون متاحة مجانًا لمدة 6 أشهر، بعد ذلك ستضاف مصاريف رمزية عليها.

وقال مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، إنه يمكن لحامل بطاقة "ميزة" أن يستخدمها في الشراء عبر موواقع الإنترنت، بالإضافة إلى الحصول على المستحقات وتسديدها إلكترونيًا، فيما يعرف بـ"التحصيل الإلكتروني".

وأضاف: "هذا الكارت لا يشترط إدخاله لإتمام العملية المالية، لكن يمكن تنفيذها بشكل لا تلامسي وهذا ما يقلل من استهلاكه ويطيل عمره".

وأعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من سبتمبر الماضي، عن طريق استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت "ميزة".

تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءً من سن 16 عاما. كما تتيح التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكل المدفوعات المحلية (فاتورة الكهرباء- الغاز- التليفون الأرضي).

وتتيح بطاقة "ميزة" لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها، وذلك بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال زيادة عدد المتعاملين مع البنوك.