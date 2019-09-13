قال حمدي حامد، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إنه بحلول يوليو المقبل سيتقاضى كل موظفي الدولة رواتبهم من خلال بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت "ميزة".

وأكد أن وزارة المالية كانت سباقة في تطبيق الأنظمة التكنولوجية والاستعانة بها في الموازنة العامة للدولة. مؤكدا أن المصريين يتجاوبون بشكل فعال مع الأنظمة التكنولوجية، حتى وإن أبدى المواطن تخوفًا في بداية تطبيق تلك الأنظمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الوزارة بدأت ميكنة المدفوعات لشريحة العاملين بمؤسسات الدولة، وأنه في 30 ديسمبر 2017 الماضي أصبح كل موظف في الدولة يتقاضى راتبه من خلال بطاقة إلكترونية، وانتهى وقت قبض الرواتب من الصرافين، إلا أنه في الفترة الحالية "نطور ونجدد هذه البطاقة ونستبدلها ببطاقة تحمل أعلى معايير التكنولوجيا وهي بطاقة ميزة، حيث تجري عملية الاستبدال تدريجيًا وتنتهي في شهر يوليو المقبل".

وأردف: "لدينا 633 فئة موازنية و10 بنوك يشرفون على إدارة منظومة مستحقات العاملين في الدولة، ومن ثم وضعنا خطة، حتى ينتهي الأمر في خلال سنة".

وأعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني بدء العمل بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من سبتمبر الماضي، عن طريق استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت "ميزة".

تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءً من سن 16 عاما. كما تتيح التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكل المدفوعات المحلية (فاتورة الكهرباء- الغاز- التليفون الأرضي).

وتتيح بطاقة "ميزة" لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها، وذلك بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال زيادة عدد المتعاملين مع البنوك.