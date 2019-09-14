قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، العمل بنسب التعويضات الواردة بجدول العام لعقود الأعمال التي لم يسبق تقديم طلبات دراسة جدوى بشأنها إلى اللجنة أو أمانتها الفنية.

كما قرر مدبولي، أن يُعمل بنسب التعويضات الواردة بالجدول المرفق حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه.

وتثبت نسب التعويضات الواردة بالجداول المرفقة والصادرة عن شهر مايو 2017 التي جرى اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك خلال المدة من 30 يونيو 2017 حتى 30 نوفمبر 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرارين اللذان حملا أرقام 27 و 28 لسنة 2019 ولمعرفة تفاصيلهما هنـــا