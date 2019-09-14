السيسي يتحدث عن الثورة في السودان: أي اضطراب له تأثير إيجابي وسلبي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يتساءل حول هل الثورة في السودان لها آثار إيجابية، ويجب الإجابة على هذا السؤال بذكر أن الثورة أو أي اضطراب في أي دولة يكون له تأثير سلبي وتأثير إيجابي، مضيفًا: "أي دولة سرعة تعافيها من الحالة الاضطرابية أكبر بيكون التأثير إيجابي".

وتابع السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب: "نتعاون مع السودان، فيه تنسيق بين أشقائنا في السودان وإثيوبيا فيما يخص موضوع المياه، إحنا والسودان دول مصب رئيسي لمياه التي تأتي من إثيوبيا".

وأوضح الرئيس: "التنسيق مستمر مع الإخوة في السودان، علاقتنا متأثرتش كتير بحالة الثورة هناك".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.