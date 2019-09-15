عقدت لجنة الخدمة المهنية بالمنطقة الروتارية 2451 في مصر، برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق، ولجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالمنطقة، برئاسة باكينام عبد الفتاح، منتدى الخدمة المهنية الخامس تحت عنوان: "تجهيز الشباب لسوق العمل"، مساء أمس، بفندق كونراد، برعاية محافظ روتاري الدكتور شريف والي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وشهد المنتدى حضور نخبة من المهتمين بتطوير التعليم من القطاعين العام والخاص، وبمشاركة من أندية روتاري مصر.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على دور الحكومة، والقطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية، وتزويدها بأحدث الأساليب التكنولجية الحديثة، وتحسين وتطوير أداء العاملين بها، بالإضافة إلى فتح ملف تطوير ودعم التعليم الفني والارتقاء به من خلال مشاركة القطاع الخاص، وكذلك برنامج دعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، حيث يشارك خبرائه من خلال عرض تجاربهم المختلفة التي حققت نتائج ناجحة في تطوير التعليم الفني.

وتضمن المنتدى عرض مهارات الشباب وطلاب المدارس الفنية من خلال مشروع من "المدرسة إلى العمل"، الذي تتبناه شركة جماعة المهندسين الاستشاريين، ويسعي إلى تأهليهم وتطوير مهارتهم قبل دخول سوق العمل، مع توفير وظائف ملائمة لهم.

وبدوره، تحدث محمد مجاهد عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني لوزارة التربية والتعليم، خلال كلمته، عن أهمية تدريب الطالب مهنيا ونفسيا، وبأن هذه المهن الفنية لا تقل قيمتها عن باقي المهن.

وفي سياق متصل، قالت أميرة داوود في شركة TVET، خلال كلمتها، عن أهمية دورهم في تأهيل الطلبة، وتعليمهم آفاق مختلفة وتأهليهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور أحمد عشماوي، عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم، في تصريحات صحفية، على اهتمامهم بتجهيز المدرسة وانتقاء المدرسين، والمناهج، حتى تتغير الرؤية للعمل الفني، حيث سيُلقي المنتدي الخامس للخدمة المهنية الضوء على مشروع محو الأمية، الذي يتبناه روتاري مصر منذ سنوات طويلة، وحقق نجاحات كبيرة، وساهم في محو أمية عدد كبير من أفراد المجتمع.

وخلال حفل الختام، كرمت رئيسة لجنة الخدمة المهني، نيفين عبد الخالق، ومحافظ المنطقة الروتارية شريف والي، المشاركين في المنتدي، ومنهم الدكتور محمد مجاهد، والفنان خالد محمود، وأميمة الشيخ، وأعضاء لجنة التدريب المهني والأندية الروتارية المشارك والروتاراكت.