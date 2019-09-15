نصح المخرج تامر الخشاب، المواطنين، بعدم تصديق أي شيء يرونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن العلامات التي تدل على فبركة الفيديو: "أول ما تلاقي فيديو بيحرضك على المعاداة والكُره، وأول ما تلاقي نفسك بتسخن بالبلدي".

وحذر الخشاب من مشاهدة الفيديوهات التي تسمي الجيش الوطني المصري، بالجيش النظامي، مؤكدًا أن منصات السوشيال ميديا تحولت إلى سلاح بديل، وأن المواطنين هجروا شاشات التلفزيون لحساب وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "أنا عايز أعلِّي من وعي المواطن، وأفك القنابل الإعلامية اللي بتتحدف علينا وأبطل مفعولها، قبل ما تصل له، وأعمل له زيها عشان تعلِّي مناعته، وهيبتدي يطور نفسه ويبقى عنده مناعة ووعي لكل الحروب دي" مشددًا على أن الوعي المصري ارتفع خلال الفترة الأخيرة بالصدفة وبشكل غير مخطط.