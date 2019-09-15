حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من تحول الخلاف مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب انتهاكاتها، مؤكدا أن إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن ينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية، حسبما أفادت قناة "العربية"

وأكد المالكي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جده اليوم، "علينا إيصال رسالة تعكس موقفنا الموحد ضد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي".

ولفت إلى أن إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن تهديد خطير، منوها إلى أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تتم بقبول أمريكي.

وتابع المالكي: "إسرائيل تواصل محاولة تزوير الجغرافيا والتاريخ في فلسطين"، مضيفا: "القيادة الفلسطينية تشكر السعودية على سرعة التحرك ضد موقف إسرائيل"

وكانت السعودية دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن تلك التصريحات تقويض جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.